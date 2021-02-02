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Политика ,  
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СК возбудил уголовное дело по факту смерти экс-министра Назарчука

Александр Назарчук
Александр Назарчук (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

Следователи в Алтайском крае возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 81-летнего мужчины в доме в Первомайском районе. Об этом сообщается на сайте следственного управления по региону.

Ранее во вторник, 2 февраля, управление Следственного комитета по Алтайскому краю сообщило о доследственной проверке по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства России Александра Назарчука. Его тело нашли «без внешних признаков насильственной смерти» в его доме.

Предварительной причиной смерти следователи называют отравление угарным газом.

Назарчук умер 1 февраля на 82-м году жизни. Правительство Алтайского края объявило, что похороны политика пройдут 3 февраля.

СК начал проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства на Алтае
Общество
Александр Назарчук

Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года. Он окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия» и защитил кандидатскую диссертацию по биологии. После выпуска он работал в совхозе, дорос до должности директора.

С 1975 года Назарчук перешел к партийной работе. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР и Верховного Совета РСФСР, а в 1993-м — депутатом Госдумы. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по аграрным вопросам. В октябре 1994 года Назарчук стал министром сельского хозяйства и продовольствия.

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В 1996-м он вернулся на Алтай. Там Назарчук работал председателем Агропромсоюза Алтайского края, а в марте того же года его избрали депутатом краевого Законодательного собрания. В декабре 1996-го он стал председателем регионального парламента.

С 1996-го по 2001 год Назарчук был членом Совета Федерации от Алтайского края. В 2008-м он ушел на пенсию.

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