СК возбудил уголовное дело по факту смерти экс-министра Назарчука

Александр Назарчук (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

Следователи в Алтайском крае возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 81-летнего мужчины в доме в Первомайском районе. Об этом сообщается на сайте следственного управления по региону.

Ранее во вторник, 2 февраля, управление Следственного комитета по Алтайскому краю сообщило о доследственной проверке по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства России Александра Назарчука. Его тело нашли «без внешних признаков насильственной смерти» в его доме.

Предварительной причиной смерти следователи называют отравление угарным газом.

Назарчук умер 1 февраля на 82-м году жизни. Правительство Алтайского края объявило, что похороны политика пройдут 3 февраля.