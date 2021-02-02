СК начал проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства на Алтае

Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово Романовского района Алтайского края, окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. С 1975 года находился на партийной и хозяйственной работе. В 1987 году он возглавил агропромышленный комитет Алтайского края, а с 1991 года стал председателем Совета Союза агропромышленных формирований края. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1993 году Назарчука избрали депутатом Государственной Думы 1-го созыва, он был председателем комитета по аграрным вопросам.

С 1994 года — министр сельского хозяйства России, в 1996 году Назарчук вернулся на Алтай, работал председателем Агропромсоюза края. В марте 1996 года был избран депутатом краевого Законодательного собрания, а затем стал его председателем. С 1996 по 2001 год он был членом Совета Федерации. тайского края и особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем Александру Григорьевичу было присвоено высокое звание Почетного гражданина Алтайского края. В 2008 году он ушел на пенсию.