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СК начал проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства на Алтае

Александр Назарчук возглавлял федеральное министерство с 1994 по 1996 годы. Следственные органы не обнаружили признаков насильственной смерти
Александр Назарчук
Александр Назарчук (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

Умер бывший министр сельского хозяйства России, экс-председатель Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) и Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Об этом сообщает АКЗС.

«Назарчук скончался на 82-м году жизни. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и работники аппарата выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Григорьевича», — говорится в сообщении.

Управление СК по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку смерти Назарчука.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По данным следствия, был найден у себя дома, 1 февраля вечером без внешних признаков насильственной смерти. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы», — сообщила РБК помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю Елена Коновалова. По одной из версий, смерть наступила в результате утечки газа в доме экс-министра.

Умер бывший первый секретарь ЦК комсомола и экс-министр Борис Пастухов
Общество
Борис Пастухов

Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово Романовского района Алтайского края, окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. С 1975 года находился на партийной и хозяйственной работе. В 1987 году он возглавил агропромышленный комитет Алтайского края, а с 1991 года стал председателем Совета Союза агропромышленных формирований края. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1993 году Назарчука избрали депутатом Государственной Думы 1-го созыва, он был председателем комитета по аграрным вопросам.

С 1994 года — министр сельского хозяйства России, в 1996 году Назарчук вернулся на Алтай, работал председателем Агропромсоюза края. В марте 1996 года был избран депутатом краевого Законодательного собрания, а затем стал его председателем. С 1996 по 2001 год он был членом Совета Федерации. тайского края и особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем Александру Григорьевичу было присвоено высокое звание Почетного гражданина Алтайского края. В 2008 году он ушел на пенсию.

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