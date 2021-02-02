СК начал проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства на Алтае
Умер бывший министр сельского хозяйства России, экс-председатель Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) и Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Об этом сообщает АКЗС.
«Назарчук скончался на 82-м году жизни. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и работники аппарата выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Григорьевича», — говорится в сообщении.
Управление СК по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку смерти Назарчука.
«Проводится доследственная проверка по факту смерти. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По данным следствия, был найден у себя дома, 1 февраля вечером без внешних признаков насильственной смерти. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы», — сообщила РБК помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю Елена Коновалова. По одной из версий, смерть наступила в результате утечки газа в доме экс-министра.