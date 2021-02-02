В Алтайском парламенте назвали дату прощания с экс-министром Назарчуком

Александр Назарчук (Фото: akzs.ru)

Прощание с бывшим министром сельского хозяйства России Александром Назарчуком пройдет 3 февраля на первом этаже Алтайского краевого законодательного собрания. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента.

Министром сельского хозяйства он был с 1994 по 1996 годы.

Назарчук умер 1 февраля на 82-м году жизни. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти экс-министра: Назарчука нашли дома, «без внешних признаков насильственной смерти», однако, как сообщила РБК помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю Елена Коновалова, он мог погибнуть из-за утечки газа в доме. Точную причину его смерти установит медицинская экспертиза.

Назарчук родился в селе Романово Романовского района Алтайского края 6 августа 1939 года. После окончания школы он работал в колхозе, а позже поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В августе 1964-го он закончил вуз, а затем защитил кандидатскую диссертацию по биологии.

После выпуска из института Назарчук работал инспектором-организатором, затем главным агрономом в совхозе «Гуселетовский», а позже стал директором совхоза. С 1975 года он занимался партийной и хозяйственной работой. В 1986 году он стал первым заместителем председателя краевого агропромышленного комитета.