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В Алтайском парламенте назвали дату прощания с экс-министром Назарчуком

Александр Назарчук
Александр Назарчук (Фото: akzs.ru)

Прощание с бывшим министром сельского хозяйства России Александром Назарчуком пройдет 3 февраля на первом этаже Алтайского краевого законодательного собрания. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента.

Министром сельского хозяйства он был с 1994 по 1996 годы.

Назарчук умер 1 февраля на 82-м году жизни. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти экс-министра: Назарчука нашли дома, «без внешних признаков насильственной смерти», однако, как сообщила РБК помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю Елена Коновалова, он мог погибнуть из-за утечки газа в доме. Точную причину его смерти установит медицинская экспертиза.

Назарчук родился в селе Романово Романовского района Алтайского края 6 августа 1939 года. После окончания школы он работал в колхозе, а позже поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В августе 1964-го он закончил вуз, а затем защитил кандидатскую диссертацию по биологии.

После выпуска из института Назарчук работал инспектором-организатором, затем главным агрономом в совхозе «Гуселетовский», а позже стал директором совхоза. С 1975 года он занимался партийной и хозяйственной работой. В 1986 году он стал первым заместителем председателя краевого агропромышленного комитета.

СК начал проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства на Алтае
Общество
Александр Назарчук

В 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР и депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1993 году он стал депутатом Госдумы, где возглавил комитет по аграрным вопросам. В октябре 1994-го Назарчук стал министром сельского хозяйства и продовольствия. В 1996 году он вернулся в Алтай, где работал председателем краевого Агропромсоюза. В марте того же года он стал депутатом регионального Заксобрания, а в декабре — его председателем.

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С 1996-го по 2001 годы Назарчук был членом Совфеда. За особо выдающиеся заслуги ему присвоили звание Почетного гражданина края. В 2008 году он ушел на пенсию.

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