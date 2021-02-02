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Путин поговорил по телефону с вдовой Бориса Ельцина

Владимир Путин и Наина Ельцина
Владимир Путин и Наина Ельцина (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной — вдовой экс-президента Бориса Ельцина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

Ельцин был президентом России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. 31 декабря он досрочно сложил с себя полномочия и назначил Путина исполняющим обязанности главы государства. Ельцин умер 23 апреля 2007 года. 1 февраля исполнилось 90 лет со дня его рождения.

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В этот день Путин возложил цветы к могиле экс-президента на Новодевичьем кладбище. Одновременно глава государства принес цветы на могилу бывшего премьер-министра Евгения Примакова, который умер в 2015 году, и похороненного 1 февраля артиста Василия Ланового.

Президент отметил, что Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории и никогда не боялся брать ответственность за ее судьбу и за свои действия. Путин ответил также на критику первого президента: «Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — сказал Путин.

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