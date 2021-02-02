В Приамурье осудили за пьяное ДТП художника Кильчанского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 01 фев, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 01 фев, 13:31
Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко Политика, 08:02 В «Ералаше» ответили на «предсказания» о закрытии киножурнала Общество, 08:00 Счетная палата заявила о нерешенной задаче доступности спорта для всех Общество, 07:57 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 07:53 Парни из Эссекса: как трейдеры сорвали куш на падающей нефти — Bloomberg Pro, 07:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 февраля Общество, 07:41 В Госдуму внесли законопроект об идентификации по водительским правам Общество, 07:37 Больше половины москвичей заявили о нежелании возвращаться с удаленки Общество, 07:30 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 07:11 В Приамурье осудили за пьяное ДТП художника Кильчанского Общество, 07:02 Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России Бизнес, 07:00 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 06:33 В США число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся Общество, 06:32 «Бостон» отыгрался с 0:3 и победил «Вашингтон» в матче НХЛ Спорт, 06:03
Общество ,  
0 

В Приамурье осудили за пьяное ДТП художника Кильчанского

Фото: Instagram / blg_sud
Фото: Instagram / blg_sud

Благовещенский городской суд признал заслуженного художника России Леонида Кильчанского виновным в ДТП, из-за которого погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

«Суд <...> признал Кильчанского Л. В. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание [в виде] 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — уточняется в сообщении. Приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств.

ДТП в Сызранском районе Самарской области

Авария произошла в апреле 2020-го в Благовещенском районе. Кильчанский, будучи сильно пьян, на скорости около 66 км/ч вылетел на разделительную полосу и сбил женщину 1989 года рождения. Пострадавшая умерла от полученных травм на месте.

Женщина переходила дорогу в темное время суток и вне зоны пешеходного перехода. Однако, как установила полиция, она находилась в центре проезжей части, который был достаточно освещен, чтобы водитель заметил человека.

Добровинский сообщил об извинениях Ефремова за высказывания в суде
Общество
Михаил Ефремов

Сам Кильчанский признал вину. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за грубое нарушение ПДД.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Парни из Эссекса: как трейдеры сорвали куш на падающей нефти — Bloomberg Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Суд признал художника виновным по п. «а» ч.4 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). С него также взыскали в пользу матери погибшей моральную компенсацию в размере 800 тыс. руб. Ранее Кильчанский уже выплатил материальный ущерб порядка 105 тыс. руб.

Леонид Кильчанский — заслуженный художник России, член Союза художников России, почетный член Российской академии художеств.

В ноябре 2020-го стало известно, что в России на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го сократилось число ДТП по вине нетрезвых водителей. За январь—сентябрь 2020 года в стране зафиксировали более 10,2 тыс. аварий по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Приамурье Суд художник ДТП
Материалы по теме
В Самарской области объявили траур по погибшим в ДТП
Общество
В Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП
Общество
Министра культуры Алтайского края госпитализировали после ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter