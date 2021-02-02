В Приамурье осудили за пьяное ДТП художника Кильчанского

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Благовещенский городской суд признал заслуженного художника России Леонида Кильчанского виновным в ДТП, из-за которого погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

«Суд <...> признал Кильчанского Л. В. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание [в виде] 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — уточняется в сообщении. Приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств.

Авария произошла в апреле 2020-го в Благовещенском районе. Кильчанский, будучи сильно пьян, на скорости около 66 км/ч вылетел на разделительную полосу и сбил женщину 1989 года рождения. Пострадавшая умерла от полученных травм на месте.

Женщина переходила дорогу в темное время суток и вне зоны пешеходного перехода. Однако, как установила полиция, она находилась в центре проезжей части, который был достаточно освещен, чтобы водитель заметил человека.