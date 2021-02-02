Цена нефти Brent превысила $57 за баррель впервые с середины января

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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE утром во вторник достигла $57,08 за баррель. В последний раз Brent находилась выше $57 за баррель 13 января текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 7:24 мск цена опустилась до $56,88 за баррель.

Американская нефть WTI находится на уровне $54,12 (плюс 1,06%) за баррель с поставкой в марте. На максимуме цена доходила до $54,24.

Последний раз стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превышала $57 за баррель 13 января. Предыдущий раз на этой отметке Brent торговалась в феврале 2020 года.