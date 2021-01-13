Цены на Brent и WTI достигли наибольших значений с прошлого февраля

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $57 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 24 февраля прошлого года.



По состоянию на 5:45 мск баррель Brent торгуется на уровне $57,17, подорожав на 0,78%. Пока это максимальное суточное значение на торгах.



Американская нефть WTI находится на уровне $53,73 (+0,98%) за баррель с поставкой в феврале. На максимуме цена доходила до $53,74 за баррель. На этой отметке WTI последний раз торговалась 20 февраля 2020 года.

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