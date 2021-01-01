Добровинский сообщил об извинениях Ефремова за высказывания в суде

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, написал адвокату потерпевших Александру Добровинскому письмо с извинениями. Об этом защитник сообщил РБК.

«В нем [письме] он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека», — заявил Добровинский.

Адвокат отметил, что если актер «писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение».

«Я приношу Вам свои искренние извинения. Надеюсь на Ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла!» — написал Ефремов.