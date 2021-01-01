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Авария с участием Ефремова ,  
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Добровинский сообщил об извинениях Ефремова за высказывания в суде

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, написал адвокату потерпевших Александру Добровинскому письмо с извинениями. Об этом защитник сообщил РБК.

«В нем [письме] он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека», — заявил Добровинский.

Адвокат отметил, что если актер «писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение».

Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова
Общество
Михаил Ефремов

«Я приношу Вам свои искренние извинения. Надеюсь на Ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла!» — написал Ефремов.

Добровинский заявил, что не таит обиду на актера и никогда не таил. «Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители, и всегда буду это делать. Желаю Михаилу Ефремову удачи в дальнейшем», — сказал он.

Ранее Ефремов написал письмо с извинениями младшему сыну погибшего Сергея Захарова, Валерию, и его вдове Маргарите. Добровинский раскритиковал извинения Ефремова в адрес Валерия Захарова. «Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца», — комментировал адвокат письмо.

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Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep актера врезался в фургон Захарова, который скончался от полученных ран. Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и взыскал с него 800 тыс. руб. в пользу другого сына погибшего — Виталия Захарова. Затем Мосгорсуд снизил срок актеру до 7,5 года.

Михаил Ефремов Александр Добровинский письмо
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