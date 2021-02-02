СМИ назвали «поле битвы» в войне России и США

Если Россия и США перейдут к открытому военному конфликту, их силы могут столкнуться на территории Норвегии. Об этом заявил преподаватель Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер, передает норвежская телерадиовещательная организация Norsk Rikskringkasting (NRK).

«Норвегия активно участвует в соперничестве сверхдержав России и США. Это увеличивает риск, что в случае конфликта или кризиса, которые выйдут из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он.

По мнению подполковника, идет новая холодная война, в которой Норвегия и США выступают против России. Профессор отметил, что Норвегия играет важную роль в защите США, поскольку она находится близко к российским ядерным силам.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов летом 2018-го заявил, что Норвегия нарушает установленные принципы, размещая у границ с Россией военных США. По его словам, королевство, когда вступало в НАТО (в 1949 году), взяло на себя «добровольное ограничение, касающееся размещения собственных войск, не говоря уже об иностранных войсках, вблизи тогда еще советской границы».