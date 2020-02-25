США, Канада и Норвегия проведут наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США, Норвегии и Канады совершит наблюдательный полет над территорией России в период с 25 по 29 февраля. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

По данным военного ведомства, миссия вылетит с подмосковного аэродрома Кубинка на шведском самолете СААБ-340. В министерстве отметили, что полет пройдет по согласованному маршруту в рамках реализации Международного договора по открытому небу.

На борту также будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применение аэрофотоаппаратов, предусмотренных договором.

В Минобороны рассказали, что самолет СААБ-340 не предназначен для применения оружия. Установленная на нем аппаратура для наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором участвовали российские специалисты.