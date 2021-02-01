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Пандемия коронавируса ,  
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В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября

За сутки коронавирус выявили у 17,6 тыс. россиян
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 17 648 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за последние сутки обнаружено в следующих регионах:

  • Москва — 2037,
  • Санкт-Петербург — 1842,
  • Московская область — 1068,
  • Нижегородская область — 468,
  • Воронежская область — 373,
  • Ростовская область — 372.

Общее число случаев заболевания с начала пандемии в России достигло 3 868 087.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 437. Всего от инфекции умерли 73 619 человек. Данные о смертности оперативного штаба расходятся с информацией Росстата, согласно которой общее число умерших от COVID-19 только за апрель—ноябрь превысило 116 тыс. человек. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что Росстат включает в подсчеты тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне коронавируса.

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Новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, на территории России не циркулируют, заключили ранее эксперты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А.Смородинцева. Исследование было проведено по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко, российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов провел исследование более 1,5 тыс. геномов инфекции, циркулирующих на территории страны.

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Автор
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