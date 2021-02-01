В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября
За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 17 648 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за последние сутки обнаружено в следующих регионах:
- Москва — 2037,
- Санкт-Петербург — 1842,
- Московская область — 1068,
- Нижегородская область — 468,
- Воронежская область — 373,
- Ростовская область — 372.
Общее число случаев заболевания с начала пандемии в России достигло 3 868 087.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 437. Всего от инфекции умерли 73 619 человек. Данные о смертности оперативного штаба расходятся с информацией Росстата, согласно которой общее число умерших от COVID-19 только за апрель—ноябрь превысило 116 тыс. человек. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что Росстат включает в подсчеты тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне коронавируса.