В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября

За сутки коронавирус выявили у 17,6 тыс. россиян

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 17 648 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за последние сутки обнаружено в следующих регионах:

Москва — 2037,

Санкт-Петербург — 1842,

Московская область — 1068,

Нижегородская область — 468,

Воронежская область — 373,

Ростовская область — 372.

Общее число случаев заболевания с начала пандемии в России достигло 3 868 087.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 437. Всего от инфекции умерли 73 619 человек. Данные о смертности оперативного штаба расходятся с информацией Росстата, согласно которой общее число умерших от COVID-19 только за апрель—ноябрь превысило 116 тыс. человек. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что Росстат включает в подсчеты тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне коронавируса.