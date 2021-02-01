ЦБ до 1 апреля направит в бюджет ₽200 млрд от продажи доли в Сбербанке

Здание Центрального Банка РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центробанк до 1 апреля направит в федеральный бюджет 200 млрд руб., полученных в результате сделки по продаже доли в Сбербанке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В абзаце третьем пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г, № 1042-р <…> слова «до 1 декабря 2023 г.» заменить словами «до 1 апреля 2021 г.», — говорится в документе.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщило, что данные средства уже были заложены в доходы бюджета на 2021 год. По данным ведомства, они будут направлены на реализацию общенационального плана восстановления экономики.

Минфин объявил о закрытии сделки по выкупу пакета акций Сбербанка у ЦБ в апреле 2020 года. За 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) было выплачено 2,139 трлн руб. Согласно первоначальному плану, Банк России должен был оставить себе от сделки 300 млрд руб, а также компенсировать за счет средств от сделки свои убытки в пределах 200 млрд руб. Именно эти средства будут направлены в федеральный бюджет.