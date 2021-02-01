Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье

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В Москве и Московской области Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности на ближайшие 36 часов. Соответствующий прогноз появился на официальном сайте центра.

На сайте указано, что в Москве ожидается гололедица, а в Подмосковье — гололедица и метель. Температура воздуха в регионе 1 февраля будет в диапазоне от минус 4 градуса до минус 2 градусов, местами с небольшим снегом. Во вторник она еще понизится, ожидается от минус 6 градусов до минус 4 градусов.

Ранее, 1 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал в Москве похолодание в конце недели. По его словам, температура воздуха начнет опускаться с четверга, 4 февраля, и на выходных упадет до минус 15 градусов.

При этом первая половина недели, по словам Вильфанда, ожидается теплой. Он указал, что будет от минус 5 градусов до минус 2 градусов — примерно на пять градусов выше нормы.