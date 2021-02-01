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Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Валерий Дайнеко
Валерий Дайнеко (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Солисту белорусской группы «Песняры» запретили на три года въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«В пункте пропуска «Борисполь» вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Белоруссии, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины Автономную Республику Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы «Песняры», — говорится в сообщении.

В разговоре с пограничниками мужчина подтвердил «факт незаконного въезда» через пункт пропуска «Симферополь». Музыкант вылетел обратным рейсом в Минск.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В сообщении пограничников имя мужчины не называется. Издание «Украинская правда» пишет, что речь может идти о Валерие Дайнеко, который в сентябре 2020 года выступал в Крыму на фестивале «Дорога в Ялту». Также об этом сообщает ТНС.

Директор ансамбля «Белорусские песняры» Игорь Барыкин подтвердил РБК, что солисту Валерию Дайнеко запретили въезд на Украину в связи с тем, что в прошлом году он ездил в Крым. «В начале сентября прошлого года в Крыму, в Ялте был фестиваль, он туда ездил, сидел в жюри, по-видимому, он попал в их список», — уточнил представитель артиста.

В декабре на Украину из-за посещения Крыма не пустили участника российской рок-группы «Звуки-Му» Петра Мамонова. Ему также запретили въезд на территорию страны на три года.

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Украина не пускает на свою территорию лиц, которые посещали Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина считает Крым временно оккупированной территорией. Российские власти, в свою очередь, считают, что присоединение было законным, а вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Украина Госпогранслужба Украины Крым «Песняры»
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