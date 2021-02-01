Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Солисту белорусской группы «Песняры» запретили на три года въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
«В пункте пропуска «Борисполь» вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Белоруссии, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины Автономную Республику Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы «Песняры», — говорится в сообщении.
В разговоре с пограничниками мужчина подтвердил «факт незаконного въезда» через пункт пропуска «Симферополь». Музыкант вылетел обратным рейсом в Минск.
В сообщении пограничников имя мужчины не называется. Издание «Украинская правда» пишет, что речь может идти о Валерие Дайнеко, который в сентябре 2020 года выступал в Крыму на фестивале «Дорога в Ялту». Также об этом сообщает ТНС.