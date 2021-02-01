Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Директор ансамбля «Белорусские песняры» Игорь Барыкин подтвердил РБК, что солисту Валерию Дайнеко запретили въезд на Украину в связи с тем, что в прошлом году он ездил в Крым. «В начале сентября прошлого года в Крыму, в Ялте был фестиваль, он туда ездил, сидел в жюри, по-видимому, он попал в их список», — уточнил представитель артиста.

В декабре на Украину из-за посещения Крыма не пустили участника российской рок-группы «Звуки-Му» Петра Мамонова. Ему также запретили въезд на территорию страны на три года.

Украина не пускает на свою территорию лиц, которые посещали Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина считает Крым временно оккупированной территорией. Российские власти, в свою очередь, считают, что присоединение было законным, а вопрос о принадлежности полуострова закрыт.