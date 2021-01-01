На Украину не впустили участника российской рок-группы «Звуки Му»

Видео: dpsu.gov.ua

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Украинские пограничники не впустили на территорию страны участника российской группы «Звуки Му» и запретили ему въезд на три года из-за посещения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Основатель группы Петр Мамонов подтвердил РБК, что его не впустили на территорию Украины.

«Пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Учитывая обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину», — говорится в сообщении.