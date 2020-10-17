В Ингушетии произошла перестрелка между силовиками и боевиками

В ходе спецоперации силовики попытались остановить автомобиль, но из него открыли огонь. После этого в машине произошел взрыв, нападавший погиб

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В Назрани в Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», в ходе спецоперации силовики остановили машину для досмотра на перекрестке, после чего завязалась перестрелка, во время которой произошел взрыв.

«Один боевик, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2106, ликвидирован в ходе спецоперации», — сказал источник. По его словам, погиб мужчина, разыскиваемый по делу о хранении боевого оружия. Дороги к улице, на которой произошел инцидент, заблокированы военными автомобилями «Урал», передает агентство.

Также о ликвидации боевика в ходе спецоперации в Назрани со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии пишет ТАСС. По данным собеседника агентства, погибший был за рулем машины марки «Жигули».