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В Ингушетии произошла перестрелка между силовиками и боевиками

В ходе спецоперации силовики попытались остановить автомобиль, но из него открыли огонь. После этого в машине произошел взрыв, нападавший погиб
Фото:Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В Назрани в Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», в ходе спецоперации силовики остановили машину для досмотра на перекрестке, после чего завязалась перестрелка, во время которой произошел взрыв.

«Один боевик, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2106, ликвидирован в ходе спецоперации», — сказал источник. По его словам, погиб мужчина, разыскиваемый по делу о хранении боевого оружия. Дороги к улице, на которой произошел инцидент, заблокированы военными автомобилями «Урал», передает агентство.

Также о ликвидации боевика в ходе спецоперации в Назрани со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии пишет ТАСС. По данным собеседника агентства, погибший был за рулем машины марки «Жигули».

В селе в Ингушетии ликвидировали боевика
Общество
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, при спецоперации, предположительно, погиб мужчина, который открыл стрельбу по силовикам в середине февраля текущего года при обысках в одном из частных домов в ингушском селе Экажево. Обыски приводились по оперативной информации о нахождении в доме боевого оружия. После инцидента со стрельбой мужчина скрылся и до сих пор находился в розыске, рассказал собеседник агентства.

В конце августа силовики в ходе спецоперации ликвидировали боевика в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии. По данным источника «Интерфакса», в поселении были обнаружены два боевика. Один был ликвидирован, а второй, как сообщало «РИА Новости», подорвался на самодельной бомбе.

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