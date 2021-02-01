Росгвардия за год ликвидировала более 20 террористов на Северном Кавказе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма Общество, 16:37 СК попросил заключить под домашний арест пресс-секретаря Навального Политика, 16:36 В Госдуме исключили попадание «ракушек» под гаражную амнистию Общество, 16:24 В клубе Премьер-лиги из-за долгов осталось только девять футболистов Спорт, 16:14 Госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в России Политика, 16:10 Мосгорсуд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру Общество, 16:01 Сбербанк оценил влияние снятия ограничений на траты в Москве Общество, 15:56 Росгвардия за год ликвидировала более 20 террористов на Северном Кавказе Политика, 15:43 Песков на вопрос о «дворце» исключил посещение Путиным частных строек Политика, 15:32 Эксперты назвали главные проблемы московских торговых центров Недвижимость, 15:30 Сразу несколько производителей подняли цены на машины в России Авто, 15:20 После акции в Москве медпомощь оказали 14 пострадавшим Общество, 15:18 Кандидат в президенты «Барселоны» расследует утечку контракта Месси Спорт, 15:08 В связи с бумом на фондовом рынке Путин вспомнил обманутых дольщиков Финансы, 15:07
Политика ,  
0 

Росгвардия за год ликвидировала более 20 террористов на Северном Кавказе

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Росгвардия за 2020 год ликвидировала более 20 участников террористических ячеек на Северном Кавказе. Об этом во время служебного совещания заявил командующий объединенной группировки войск на Северном Кавказе Василий Федорук, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам спецслужбы также удалось задержать более 70 пособников бандитов и более 480 человек, находившихся в розыске. Также они уничтожили более 100 объектов инфраструктуры бандподполья. По словам Федорука, результатом работы ведомства стала стабилизация обстановки на территории региона.

Заместитель главнокомандующего войсками нацгвардии Олег Борукаев сообщил, что все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме. По его словам, отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды.

В Калужской области ФСБ задержала террористов. Видео
Политика

20 января о ликвидации всего террористического подполья в Чечне заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, после спецоперации по уничтожению банды Аслана Бютукаева в республике были полностью ликвидированы все террористические группы, а убитые преступники были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.

В середине 2020 года о о ликвидации организованного бандподполья на Северном Кавказе докладывал президенту России директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, работа силовых структур в десятки раз снизила проявления терроризма в России и прежде всего на Северном Кавказе. Директор ФСБ привел статистику, согласно которой в 2010 году было совершено 778 преступлений террористической направленности, а в 2019 году — четыре.

террористы Росгвардия Северный Кавказ исламисты
Материалы по теме
В Сирии при нападении террористов погибли двое военных
Общество
Гавана осудила решение США отнести Кубу к спонсорам терроризма
Политика
Песков сравнил часть протестующих с террористами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter