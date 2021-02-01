Росгвардия за год ликвидировала более 20 террористов на Северном Кавказе

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Росгвардия за 2020 год ликвидировала более 20 участников террористических ячеек на Северном Кавказе. Об этом во время служебного совещания заявил командующий объединенной группировки войск на Северном Кавказе Василий Федорук, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам спецслужбы также удалось задержать более 70 пособников бандитов и более 480 человек, находившихся в розыске. Также они уничтожили более 100 объектов инфраструктуры бандподполья. По словам Федорука, результатом работы ведомства стала стабилизация обстановки на территории региона.

Заместитель главнокомандующего войсками нацгвардии Олег Борукаев сообщил, что все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме. По его словам, отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды.

20 января о ликвидации всего террористического подполья в Чечне заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, после спецоперации по уничтожению банды Аслана Бютукаева в республике были полностью ликвидированы все террористические группы, а убитые преступники были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.