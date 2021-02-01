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Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Прощание с Василием Лановым в московском Театре им. Вахтангова
Прощание с Василием Лановым в московском Театре им. Вахтангова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости».

До этого в Вахтанговском театре состоялось прощание с аактером. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобороны России Сергей Шойгу, помощник президента Владимир Мединский, а также актеры и другие деятели культуры.

Лановой умер 28 января после заражения коронавирусной инфекцией. Он и его супруга Ирина Купченко заразились ей в начале января. У актера не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, его все же положили в больницу. Позже артиста перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

Кто пришел на прощание с Василием Лановым. Фоторепортаж
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Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. Лановой также снимался в кино, в частности, в картинах «Война и мир», «Анна Каренина», «Полосатый рейс», «Алые Паруса», «Офицеры». В 1985 году он получил звание народного артиста СССР.

Также Лановой был председателем комиссии по культуре общественного совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

Василий Лановой похороны Новодевичье кладбище
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