Общество , 01 фев, 12:57
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Кто пришел на прощание с Василием Лановым. Фоторепортаж
В московском Театре им. Вахтангова прошло прощание с Василием Лановым. Он умер 28 января после заражения коронавирусом. Народному артисту СССР было 87 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Как прошло прощание с Лановым — в фоторепортаже РБК
Вдова Василия Ланового Ирина Купченко
Начальник Генштаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны Валерий Герасимов (слева) и министр обороны Сергей Шойгу (в центре)
Актер Сергей Маковецкий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре)
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
Актер Алексей Гуськов
Помощник президента Владимир Мединский
Мэр Москвы Сергей Собянин
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
Актер Андрей Ильин
Министр культуры Ольга Любимова
Музыкант Григорий Лепс
Художник Никас Сафронов и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин (слева направо)
Певец Бедрос Киркоров
Актер Владимир Симонов
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Российский боксер Денис Лебедев (в центре)