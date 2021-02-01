Кто пришел на прощание с Василием Лановым. Фоторепортаж

В московском Театре им. Вахтангова прошло прощание с Василием Лановым. Он умер 28 января после заражения коронавирусом. Народному артисту СССР было 87 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Как прошло прощание с Лановым — в фоторепортаже РБК