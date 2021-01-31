Макрон заявил о необходимости Лондона выбрать между ЕС и США

Великобритания должна определиться со своей внешней политикой и не пытаться одновременно записаться в ближайшие союзники и Европейского союза, и США. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает The Guardian.

«Какой курс выберет Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром», — отметил французский лидер.

Как заявил Макрон, у него сложилось впечатление, что английские власти обещают своим гражданам сразу все, продвигая все эти модели.

Президент отметил, что если Лондон выберет курс на трансатлантическую политику, ему придется дать разъяснения ЕС, поскольку это будет означать расхождение с правилами Европейского союза в рыночной сфере.