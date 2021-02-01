Медведев назвал президентство Трампа «периодом разочарований»

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал годы президентства Дональда Трампа «периодом разочарования» в российско-американских отношениях, передает ТАСС.

«Дональд Трамп [...] дружелюбный человек, всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось», — сказал Медеведев.

Главной причиной этой неудачи Медведев назвал «категорическое неприятие» бывшего президента частью американской политической элиты, «которая ставила ему палки в колеса». Он подчеркнул, что делали это не только демократы, но и однопартийцы экс-президента — республиканцы.

По словам бывшего председателя правительства, Трампа «загнали в угол» обвинениями в том, что он «плясал под дудку русских», из-за чего он был вынужден постоянно балансировать и предпринимать шаги, чтобы показать, что он проводит жесткую политику в отношении России. Из-за этого, считает замглавы Совбеза, был «непрекращающийся поток дополнительных санкций» в отношении России со стороны США.

«Американцы вышли из договора по открытому небу, прежняя администрация пустила под откос дальнейшее согласование СНВ-3, договор о ракетах средней и малой дальности — по сути, даже по этому вопросу не удалось выстроить продуктивный диалог» — подытожил политик.