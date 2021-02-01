Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Как компании законно использовать чужую музыку — три способа Pro, 12:01 Как избавиться от паники и преодолеть одиночество в коллективе — подкаст Социальная экономика, 12:00  Медведев назвал президентство Трампа «периодом разочарований» Политика, 11:58 В «Ленкоме» ответили на сообщения о госпитализации Александра Збруева Общество, 11:56 Медведев назвал Навального «политическим проходимцем» Политика, 11:43 Военные Мьянмы заявили о планах провести новые выборы Политика, 11:42 BMW объявила о повышении цен на автомобили в России с 1 марта Авто, 11:42 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 11:40 Су-24 пролетел рядом с эсминцем «Дональд Кук» на малой высоте. Видео Политика, 11:32 Россельхозбанк спрогнозировал бум строительства деревянного жилья Недвижимость, 11:19 Как крупные банки и маркетплейсы пытаются заработать на эмоциях клиента Pro, 11:19 Путин поручил изучить вопрос создания в России суда по правам человека Общество, 11:15 «Спартак» достиг договоренности с «Аяксом» по трансферу Промеса Спорт, 11:13 В России за сутки умерли 437 человек с коронавирусом Общество, 11:13
Политика ,  
0 

Медведев назвал президентство Трампа «периодом разочарований»

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал годы президентства Дональда Трампа «периодом разочарования» в российско-американских отношениях, передает ТАСС.

«Дональд Трамп [...] дружелюбный человек, всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось», — сказал Медеведев.

Главной причиной этой неудачи Медведев назвал «категорическое неприятие» бывшего президента частью американской политической элиты, «которая ставила ему палки в колеса». Он подчеркнул, что делали это не только демократы, но и однопартийцы экс-президента — республиканцы.

По словам бывшего председателя правительства, Трампа «загнали в угол» обвинениями в том, что он «плясал под дудку русских», из-за чего он был вынужден постоянно балансировать и предпринимать шаги, чтобы показать, что он проводит жесткую политику в отношении России. Из-за этого, считает замглавы Совбеза, был «непрекращающийся поток дополнительных санкций» в отношении России со стороны США.

«Американцы вышли из договора по открытому небу, прежняя администрация пустила под откос дальнейшее согласование СНВ-3, договор о ракетах средней и малой дальности — по сути, даже по этому вопросу не удалось выстроить продуктивный диалог» — подытожил политик.

Медведев считает, что «качественных улучшений» в отношениях США и России ждать не стоит, так как это не входит в планы новой американской администрации.

Президентство Трампа окончилось 20 января 2021 года. Новым президентом США стал Джо Байден.

Читайте на РБК Pro
Как пандемия помогает продавать рыбу и устриц — Bloomberg Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Три мифа об импорте в Россию

Материал дополняется

Дмитрий Медеведев Дональд Трамп российско-американские отношения
Материалы по теме
Как Трамп попрощался с американцами. Полное видео
Политика
Трамп нанял новых адвокатов для защиты на процедуре импичмента
Политика
Советник Байдена назвал продление ДСНВ-3 только началом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter