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Политика ,  
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Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме

США обеспокоены сообщениями о задержании властей Мьянмы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аун Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц», — отметила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон продолжает «решительно поддерживать демократические институты Мьянмы», а также призывает освободить задержанных.

В заявлении говорится, что США выступают против любых попыток изменить результаты недавних выборов в Мьянме. Вашингтон также пообещал принять меры против виновных, если предпринятые шаги не будут отменены.

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Мин Аун Хлаин

Ранее в Мьянме были задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника. Как сообщали в НЛД, также были «схвачены» другие высокопоставленные представители партии. Среди задержанных оказались члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства, передает Assosiated Press.

Позже вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год. По словам военных, президент и госсоветник были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах.

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На выборах в ноябре НЛД одержала победу, получив 396 из 476 мест. Это позволило партии сформировать правительство еще на пять лет. Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места. Военные пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, однако, избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

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