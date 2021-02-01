Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме

США обеспокоены сообщениями о задержании властей Мьянмы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аун Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц», — отметила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон продолжает «решительно поддерживать демократические институты Мьянмы», а также призывает освободить задержанных.

В заявлении говорится, что США выступают против любых попыток изменить результаты недавних выборов в Мьянме. Вашингтон также пообещал принять меры против виновных, если предпринятые шаги не будут отменены.