Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
В депздраве посоветовали москвичам не спешить надевать весеннюю одежду Общество, 08:14 Россияне назвали самый деструктивный тип служебных романов Общество, 08:00 Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку Общество, 07:47 От Трампа ушли его адвокаты по делу об импичменте Политика, 07:39 Синоптик назвал сроки прихода весны в центральную Россию Общество, 07:26 В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации Общество, 07:08 ОАЭ впервые предоставят иностранцам право получить гражданство Общество, 06:53 В Японии выявили новый очаг заражения «британским» штаммом коронавируса Общество, 06:35 В США арестовали обещавшую застрелить Пелоси участницу штурма Капитолия Общество, 06:11 NBC узнал о разработке плана Байдена по «восстановлению места США в мире» Политика, 05:49 На юго-востоке Москвы при пожаре в жилом доме пострадал человек Общество, 05:34 Иммунолог указала на отличия гриппа от коронавируса Общество, 05:14 Главком ВСУ и начальник генштаба подали в суд на Минобороны Украины Общество, 04:49 Макрон заявил о необходимости Лондона выбрать между ЕС и США Политика, 04:40
Общество ,  
0 

В депздраве посоветовали москвичам не спешить надевать весеннюю одежду

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников призвал москвичей не спешить переодеваться в весеннюю одежду, так как оттепель зимой сменяется минусовой температурой, что приводит к стрессу для организма. Об этом он сказал «РИА Новости».

«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма», — пояснил Тяжельников.

Кроме того, переохлаждение — стрессовое состояние, которое может пагубно отразиться на здоровье: при ослабленном иммунитете организм более уязвим к вирусам и бактериям, добавил он.

Иммунолог указала на отличия гриппа от коронавируса
Общество

Специалист рекомендовал одеваться многослойно — чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодно, а в офисе носить сменную обувь, что ноги оставались сухими.

«Несмотря на то что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промерзшей земли идет холод», — отметил Тяжельников. Кроме того, потепление часто сопровождается осадками и туманами, а «сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению», сказал врач.

Чтобы избежать переохлаждения, не стоит отказываться от шапки и утепления ног.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Казус Моргенштерна: зачем брендам скандальные рекламные кампании Как говорить с коллегами об их ошибках Почему зарубежные поставщики не стремятся в российские магазины

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее говорил, что весна в центральных районах России — когда среднесуточная температура воздуха перейдет через нулевую отметку — наступит в конце марта.

департамент здравоохранения Москвы весна потепление одежда
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре посоветовали избегать переохлаждения в период COVID-19
Общество
Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter