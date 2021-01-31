В депздраве посоветовали москвичам не спешить надевать весеннюю одежду

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников призвал москвичей не спешить переодеваться в весеннюю одежду, так как оттепель зимой сменяется минусовой температурой, что приводит к стрессу для организма. Об этом он сказал «РИА Новости».

«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма», — пояснил Тяжельников.

Кроме того, переохлаждение — стрессовое состояние, которое может пагубно отразиться на здоровье: при ослабленном иммунитете организм более уязвим к вирусам и бактериям, добавил он.

Специалист рекомендовал одеваться многослойно — чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодно, а в офисе носить сменную обувь, что ноги оставались сухими.