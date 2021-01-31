Жителя Омска задержали по подозрению в истязании собственных детей

Подозреваемый в в истязании собственных детей (Фото: СК РФ)

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в истязании собственных детей. Об этом сообщается на сайте на сайте Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 117 УК (истязание несовершеннолетних). Ход расследования взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Поводом для возбуждения дела стала видеозапись, снятая матерью несовершеннолетних, на которой подозреваемый поочередно с силой кидает детей на пол.

Мужчина задержан, он признал вину, заявили в СК. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

В октябре прошлого года в Москве задержали мужчину, в отношении которого завели уголовное дело за истязание несовершеннолетнего ребенка. В отношении него возбудили два уголовных дела: по ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).