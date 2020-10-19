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В Москве задержали подозреваемого в истязании четырехлетней девочки

В Москве задержали мужчину, в отношении которого завели уголовное дело за истязание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как выяснило следствие, 16 октября сотрудники дошкольного образовательного учреждения в Лианозовском районе Москвы обнаружили на теле четырехлетней девочки множество ссадин. Ребенок рассказал, что они появились у нее от одного из родителей. Следователи установили, что девочка жила в семье под опекой.

«Девочка помещена в одну из городских больниц для проведения медицинского обследования. Сегодня следователи навестят ребенка и смогут с ней пообщаться», — сообщает СК.

Помимо этого, следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по ст. 293 УК РФ (халатность).

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В сентябре Генеральная прокуратура поручила провести проверку по факту истязания и нанесении телесных повреждений полуторагодовалому ребенку в Омской области. По предварительным данным следствия, ребенок со своей матерью проживал у ее знакомых. Там ему неоднократно наносили телесные повреждения, а также ограничивали в свободе передвижения. В настоящее время ребенок и мать находятся в лечебном заведении. СК возбудил дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего).

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