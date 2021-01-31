В Самаре акция в поддержку Навального завершилась задержаниями

В Самаре прошли массовые задержания участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Агентство оценивает число участников в 150–200 человек и пишет, что все были задержаны.

Сторонники Навального собрались днем рядом с культурно-развлекательным центром «Звезда». Сотрудники ОМОНа оцепили собравшихся и стали задерживать. Все, кто оказался в оцеплении, был задержаны, отмечает агентство. На площади рядом с центром остаются полицейские.

«РИА Новости» сообщает, что участники акции планировали от центра «Звезда» направиться к площади Славы, где находится здание правительства региона, но попали в оцепление ОМОНа. Большинство были задержаны. Стычек не зафиксировано.

По данным «ОВД-Инфо» на 14:03, в Самаре задержаны 37 человек.