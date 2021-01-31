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Отравление Навального ,  
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В Самаре акция в поддержку Навального завершилась задержаниями

В Самаре прошли массовые задержания участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Агентство оценивает число участников в 150–200 человек и пишет, что все были задержаны.

Сторонники Навального собрались днем рядом с культурно-развлекательным центром «Звезда». Сотрудники ОМОНа оцепили собравшихся и стали задерживать. Все, кто оказался в оцеплении, был задержаны, отмечает агентство. На площади рядом с центром остаются полицейские.

«РИА Новости» сообщает, что участники акции планировали от центра «Звезда» направиться к площади Славы, где находится здание правительства региона, но попали в оцепление ОМОНа. Большинство были задержаны. Стычек не зафиксировано.

По данным «ОВД-Инфо» на 14:03, в Самаре задержаны 37 человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

Утром 31 января власти Самары сообщали о приостановке движения поездов с 10:00 до 15:00 воскресенья от станции «Гагаринская» до станции «Алабинская» и о закрытии станций «Московская», «Российская», «Алабинская» для входа и выхода пассажиров в целях обеспечения безопасности.

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Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
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В разных городах России люди вышли на вторую протестную акцию в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии. Акция в воскресенье, как и в прошлый раз, не была согласована властями. По данным «ОВД-Инфо» на 14:03, по стране задержаны 1502 человека, в том числе 307 — в Москве.

На прошлых акциях в поддержку Навального 23 января число задержанных в городах России превысило 4 тыс. человек (по данным «ОВД-Инфо»). Большинство задержаний в Москве, более 1,5 тыс. Возбуждено несколько уголовных дел. По данным МВД, в акции в столице участвовали около 4 тыс. человек. Агентство Reuters оценило число участников в 40 тыс.

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