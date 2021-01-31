В Петербурге на фоне протестов закрыли еще две станции метро
В Санкт-Петербурге закрыли еще две станции метро — «Звенигородскую» и «Пушкинскую» из-за обнаружения «бесхозного предмета». Ранее по той же причине была закрыта станция «Площадь Восстания».
Около станций «Звенигородская» и «Пушкинская» находится Пионерская площадь, где днем 31 января собрались на несогласованную акцию протеста сторонники оппозиционера Алексея Навального.
На площади произошли стычки протестующих с силовиками. Участники протестной акции попытались отбить задержанного у сотрудников правоохранительных органов, после чего те начали разгонять собравшихся.