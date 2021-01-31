В Петербурге на фоне протестов закрыли еще две станции метро

Изначально сторонники Навального планировали собраться на Невском проспекте. Однако накануне силовики перекрыли вход на Дворцовую площадь. Утром 31 января были оцеплены выходы на Невский проспект с примыкающих улиц.

По данным «ОВД-Инфо» на 13:55, в Петербурге задержаны 26 человек, всего по стране число задержанных превышает уже тысячу.

31 января в разных городах России проходят акции протеста в поддержку Навального, арестованного в середине января, после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. Его арестовали на 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» — он не отмечался во ФСИН.