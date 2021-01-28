В Гидрометцентре спрогнозировали «сиротскую зиму» в Москве

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«Сиротская зима» ожидает москвичей до конца рабочих дней января, погода будет очень теплой, слякотной и серой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Погода будет мрачноватая, сероватая, слякотная до конца рабочей недели. Зима будет, как некогда сказал Достоевский, сиротской, теплой», — отметил синоптик.

По его словам, погода начнет меняться в субботу. И днем, и ночью температура будет отрицательной — от минус 2 до минус 4 градусов. В Московской области ожидается похолодание до минус 6 градусов. Однако такой температурный фон тоже является аномальным — температура будет на 7 градусов выше нормы, уточнил Вильфанд.

Синоптик также сообщил, что до конца рабочей недели в столичном регионе ожидаются снег, мокрый снег, сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.