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В Гидрометцентре спрогнозировали «сиротскую зиму» в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

«Сиротская зима» ожидает москвичей до конца рабочих дней января, погода будет очень теплой, слякотной и серой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Погода будет мрачноватая, сероватая, слякотная до конца рабочей недели. Зима будет, как некогда сказал Достоевский, сиротской, теплой», — отметил синоптик.

По его словам, погода начнет меняться в субботу. И днем, и ночью температура будет отрицательной — от минус 2 до минус 4 градусов. В Московской области ожидается похолодание до минус 6 градусов. Однако такой температурный фон тоже является аномальным — температура будет на 7 градусов выше нормы, уточнил Вильфанд.

Синоптик также сообщил, что до конца рабочей недели в столичном регионе ожидаются снег, мокрый снег, сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Гидрометцентр сообщил о понижении температуры в европейской части России
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Также непогода в ближайшие дни прогнозируется в Крыму. Там 28–30 января будет идти сильный мокрый снег, температура понизится на 8–10 градусов. Ветер усилится до 15–20 м/с, в ближайшие два дня порывы могут достигать 25 м/с.

Вильфанд отметил, что аналогичная ситуация прогнозируется и в Краснодарском крае, а также Северной Осетии и Кабардино-Балкарии до 29 января включительно. В предгорных и горных районах Чечни и Ингушетии ожидается еще более сильный ветер — до 32 м/с.

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В Приморье во второй половине 28 января и в течение 29 января там будет идти сильный снег. За 12 часов выпадет до 7–19 мм осадков.

«Ветер в самом Приморье будет 15–20 м/с, на побережье — 25–30 м/с, во Владивостоке — до 35–38 м/с. Конечно, будут и метель, и гололедица, и снежные накаты. Очень сложная обстановка», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд говорил, что до конца января температура в Центральном федеральном округе будет значительно превышать норму, а февраль начнется «с уверенной и нормальной зимней погоды». В понедельник, 1 февраля, температура понизится до минус 9–14 градусов ночью и минус 6–7 градусов днем.

Гидрометцентр Роман Вильфанд погода
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