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На юго-востоке Москвы при пожаре в жилом доме пострадал человек

В Москве вспыхнул пожар в жилой девятиэтажке в районе «Кузьминки», есть пострадавший. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.

«Спасено 10 человек (из них 1 ребенок). Спасенные переданы медикам для проверки состояния. К сожалению, в результате пожара пострадал 1 человек», — уточняется в сообщении.

Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы
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Фото:АГН «Москва»

Огонь охватил две квартиры и приквартирный холл на втором этаже, частично перекинулся на балкон третьего этажа. Горели личные вещи и мебель на площади 30 кв м. Инцидент произошел по адресу: ул. Окская, д. 36, к. 1.

В начале января при пожаре в 22-этажном жилом доме в московском Можайском районе погибли четыре человека. Огонь разгорелся в квартире на седьмом этаже и распространился на площади 3 кв. м. Пожарные спасли с вышерасположенных этажей пять человек.

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