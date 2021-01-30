Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

Фото: АГН «Москва»

На северо-западе Москвы произошел пожар на территории промзоны, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

«К сожалению, пострадал один человек», — говорится в сообщении. О состоянии пострадавшего не сообщается.

О пожаре по адресу: Походный проезд, д. 24 стало известно ранее 30 января. Пожарные, прибыв на место вызова, обнаружили возгорание газового топливозаправщика.

В тушении пожара было задействовано более 120 человек, 30 единиц техники и пожарный вертолет Ка-32, который совершил три сброса воды. В результате в 13:46 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м, а спустя 15 минут возгорание было ликвидировано.

Ранее, 24 января, на юго-востоке Москвы загорелся склад с газовыми баллонами. В ходе тушения спасатели достали из горящего здания шесть газовых баллонов.