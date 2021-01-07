В Москве при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве вспыхнул пожар в квартире 22-этажного жилого дома в Можайском районе на улице Беловежская, говорится на сайте ГУ МЧС по Москве.

«К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека», — уточняется в сообщении.

Пожар произошел в доме 39, корпус 5. Огонь разгорелся в квартире на седьмом этаже и распространился на площади 3 кв. м. Пожарные спасли с вышерасположенных этажей пять человек. Возгорание ликвидировано.

При пожаре в одной из квартир 17-этажного дома на ул. Профсоюзная в Москве 1 января погибли два человека. Загорелись личные вещи и мебель на кухне. Возгорание произошло на площади 10 кв. м.