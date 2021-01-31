Ученый связал появление нулевого пациента с ВИЧ с Первой мировой войной

Первым в мире вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразился солдат Первой Мировой войны, который голодал в Африке и ел обезьян. Такую гипотезу высказал эпидемиолог, профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука, передает газета Daily Mail.

«Один из солдат заразился во время охоты в лесу. Он убил шимпанзе и при разделке туши поранился, через рану попал вирус», — рассказал профессор.

Эпидемиолог объяснил, что это был не местный житель, а военнослужащий союзных войск, которые вторглись в германскую колонию в Камеруне. Во время марш-бросков в отдаленной африканской местности, по словам Пепина, главным врагом солдат оказались не пули противника, а голод. Армия не смогла обеспечить их достаточным продовольствием, поэтому военные были вынуждены охотиться на любую доступную дичь.

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