Шрёдер назвал «нападками на Россию» критику «Северного потока-2»

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Призывы остановить строительство газопровода «Северный поток-2» не отражают мнения большинства немцев. Об этом заявил бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер в интервью Die Rheinische Post, передает Deutsche Welle.

Он пояснил, что газопровод сможет «обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения» Германии после отказа от атомных и угольных электростанций.

«В плане энергетической политики мы отрубим сук, на котором сидим, если остановим строительство», — подчеркнул Шрёдер. По его мнению, критика строительства «Северного потока-2» является «нападками на Россию».

Герхард Шрёдер руководил правительством Германии с 1998 по 2005 год, после чего его сменила на посту Ангела Меркель. Он возглавлял совет директоров компании Nord Stream 2, которая ведет строительство газопровода по дну Балтийского моря, и входил в состав совета директоров ТНК-BP.