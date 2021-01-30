Путин назначил нового главу наукограда «Сириус»
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации», — говорится в документе.
Документ вступает в силу со дня его подписания — 30 января.
Андрей Столяров с осени 2019 года занимал должность гендиректора фонда «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» (ИНТЦ).
Идею создания федеральной территории «Сириус» Путин поддержал в ноябре прошлого года.