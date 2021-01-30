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Путин назначил нового главу наукограда «Сириус»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации», — говорится в документе.

Документ вступает в силу со дня его подписания — 30 января.

Андрей Столяров с осени 2019 года занимал должность гендиректора фонда «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» (ИНТЦ).

Идею создания федеральной территории «Сириус» Путин поддержал в ноябре прошлого года.

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В конце 2020 года президент подписал закон «О федеральной территории «Сириус». Законом предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования «Сириуса».

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«Сириус», располагающийся в Имеретинской низменности, стал первой в России федеральной территорией. Его основой будет одноименный образовательный центр. Территория является новым видом публично-правового образования с личным бюджетом, имуществом и имущественными правами.

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