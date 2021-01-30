Путин назначил нового главу наукограда «Сириус»

В конце 2020 года президент подписал закон «О федеральной территории «Сириус». Законом предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования «Сириуса».

«Сириус», располагающийся в Имеретинской низменности, стал первой в России федеральной территорией. Его основой будет одноименный образовательный центр. Территория является новым видом публично-правового образования с личным бюджетом, имуществом и имущественными правами.