Фонд по борьбе с раком легкого назвал хрипоту одним из симптомов болезни

Необъяснимая хрипота в голосе может быть признаком рака легкого, сообщает Express со ссылкой на Фонд Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании.

«Если у вас появилась необъяснимая охриплость или ослаб голос, это может быть признаком рака легких», — предупреждают в фонде.

Охриплый голос может объясняться наличием опухоли в легком, которая давит на гортанный нерв, вызывая тем самым его поражение, а иногда паралич голосовых связок.

В фонде отмечают, что охриплость или изменение голоса не является широко распространенным симптомом рака легкого: только 1% жителей Великобритании с этим заболеванием жаловался на хрипоту.

Кроме хрипоты другими необычными симптомами рака легкого могут являться изменение формы пальцев, проблемы с глотанием (дисфагия) или боль при глотании, отек лица или шеи, постоянная боль в груди или плече, указывает фонд.