Британский онколог назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19

Симптомы рака легких и коронавируса очень похожи. В связи с этим рак легких стало сложнее диагностировать в период пандемии. Об этом в интервью The Sun рассказал глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул.

«COVID-19 стал причиной задержки в диагностике и лечении всех типов рака. Однако с раком легких возникает дополнительная путаница из-за схожих с COVID-19 симптомов», — заявил он.

К симптомам рака легких относятся долгий кашель (более 2-3 недель), кашель с кровью, боль при дыхании, одышка, постоянная усталость, потеря аппетита и веса. Большинство них можно отнести и к коронавирусной инфекции. Однако, по словам Ринтула, бить тревогу стоит, если кашель не проходит уже долгое время, а также сопровождается кровотечением. Также одним из наиболее распространенных симптомов COVID-19 является проблема с обонянием, котороя не наблюдается при раке легких.

Ученый отметил, что оба заболевания необходимо диагностировать на ранних этапах. Он подчеркнул, что для решения проблемы диагностики рака легких и коронавирусной инфекции необходимо вмешательство властей. Как сообщает издание Manchester Evening News, органы здравоохранения Великобритании намерены провести соответствующую просветительскую кампанию. Например, на автобусных основах развесят рекламные плакаты, которые будут напоминать гражданам о необходимости посещения врача при появлении таких симптомов.