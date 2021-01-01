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За 2020 год у границ России обнаружили 4 тыс. разведывательных самолетов

Подразделения радиотехнических войск ВКС в ушедшем году обнаружили около 4 тыс. боевых и разведывательных самолетов и дронов у границ России. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает ТАСС.

ВКС выявили и сопроводили 2,9 тыс. воздушных объектов боевой и более 1,1 тыс. разведывательной авиации. Всего в 2020 году войска засекли более 1 млн воздушных объектов.

В Минобороны отметили, что ежедневно боевое дежурство по противовоздушной обороне несут свыше 6 тыс. служащих.

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В ноябре главнокомандующий российскими Военно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что более 1,3 иностранных самолетов вели разведку вблизи российских границ в течение года.

За 11 месяцев 2020-го истребители поднимались для перехвата или сопровождения разведывательных воздушных судов 170 раз.

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