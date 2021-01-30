Вильфанд спрогнозировал погоду в выходные в Москве как «при минус 10»

В Москве в выходные, 30-31 января, температура воздуха будет ощущаться как при 10 градусах мороза, хотя на улице будет минус 2-3 градуса, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На улице погода будет ощущаться, как более холодная. Не как минус 2-3 градуса, а минус 10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти, и порывистый ветер», — рассказал Вильфанд. Ветер усилится до 17 м/с.

Кроме того, ожидается низкое атмосферное давление. При этом, отметил синоптик, он не стал бы говорить о похолодании в выходные, так как температура будет превышать норму на восемь градусов.

Он также сообщил, что благодаря осадкам в воскресенье высота снега к понедельнику увеличится на 7-12 см.