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МВД назвало основания для отмены штрафов за нарушение ПДД в непогоду

Таковыми могут служить снимки с дорожных камер. Их можно использовать в качестве доказательства, что водитель, например, не мог видеть разметку на дороге из-за снега на проезжей части
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Штраф за нарушение правил дорожного движения могут отменить на основании данных комплексов фото- и видеофиксации, если, например, это произошло в плохую погоду, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — приводит ТАСС разъяснения ведомства.

К таким техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации. При оспаривании штрафа изображения с таких камер могут стать основанием для его отмены, если речь идет о нарушении правил в плохую погоду: например, из-за снега на проезжей части не была видна разметка.

ГИБДД решила не штрафовать в плохую погоду
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Фото:Михаил Гребенщиков

В начале января «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД сообщила, что штраф не выписывают, если на снимке, полученном с камер, не видно разметки или знака, действие которого нарушил водитель. В Госавтоинспекции также отметили, что отсутствие разметки — серьезный повод для обжалования штрафа, для этого необходимо обратиться в подразделение, выписавшее штраф.

В 2019 году ГИБДД подготовила разъяснения по работе с камерами на дорогах для регионов. Из них следует, что если из-за плохой погоды не было возможности сделать качественный снимок нарушения правил дорожного движения, то штраф на водителя на основании такого снимка налагаться не должен. Некачественный снимок может получиться, например, в сильный дождь или туман.

Как сообщали в Госавтоинспекции, в результате проверки работы центров автоматической фиксации нарушений выяснилось, что четверть всех снимков с камер нельзя использовать для вынесения постановлений из-за плохого качества.

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Автор
Мария Лисицына
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