МВД назвало основания для отмены штрафов за нарушение ПДД в непогоду

Таковыми могут служить снимки с дорожных камер. Их можно использовать в качестве доказательства, что водитель, например, не мог видеть разметку на дороге из-за снега на проезжей части

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Штраф за нарушение правил дорожного движения могут отменить на основании данных комплексов фото- и видеофиксации, если, например, это произошло в плохую погоду, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — приводит ТАСС разъяснения ведомства.

К таким техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации. При оспаривании штрафа изображения с таких камер могут стать основанием для его отмены, если речь идет о нарушении правил в плохую погоду: например, из-за снега на проезжей части не была видна разметка.

В начале января «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД сообщила, что штраф не выписывают, если на снимке, полученном с камер, не видно разметки или знака, действие которого нарушил водитель. В Госавтоинспекции также отметили, что отсутствие разметки — серьезный повод для обжалования штрафа, для этого необходимо обратиться в подразделение, выписавшее штраф.