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Два человека пострадали при взрыве бензина в квартире в Балашихе

В квартире на улице Дмитриева, 24 в городском округе Балашиха произошел хлопок бензино-воздушной смеси, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Изначально поступило сообщение о возгорании в квартире.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок бензино-воздушной смеси на балконе 17 этажа», — говорится в сообщении. Возгорания не последовало, разрушений нет.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС уточняет, что в результате происшествия пострадали два человека.

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Фото:МЧС

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в свою очередь, сообщает, что в квартире взорвалась канистра, взрыв произошел при переливании бензина на кухне. Пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.

Накануне в подъезде дома на Новоясеневском проспекте взорвалось пиротехническое устройство. Жильцы пожаловались на хлопок в полицию. По данным ГУ МВД по столице, неизвестный бросил пиротехническое изделие в подъезд, в результате инцидента никто не пострадал.

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По информации РЕН ТВ, на лестничной площадке один из жильцов подорвал страйкбольную гранату, после чего скрылся в своей квартире.

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