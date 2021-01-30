Два человека пострадали при взрыве бензина в квартире в Балашихе

В квартире на улице Дмитриева, 24 в городском округе Балашиха произошел хлопок бензино-воздушной смеси, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Изначально поступило сообщение о возгорании в квартире.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок бензино-воздушной смеси на балконе 17 этажа», — говорится в сообщении. Возгорания не последовало, разрушений нет.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС уточняет, что в результате происшествия пострадали два человека.