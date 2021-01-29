Мужчина подорвал страйкбольную гранату в доме на юго-западе Москвы

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В подъезде дома на Новоясеневском проспекте сработало пиротехническое устройство. После хлопка соседи вызывали полицию. Об этом рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В 17:15 от граждан поступило сообщение о хлопке в подъезде дома 25/20 по Новоясеневскому проспекту. По предварительным данным, неизвестный гражданин бросил пиротехническое изделие в подъезд указанного дома, где оно сработало. Пострадавших в результате инцидента нет», — добавили в ведомстве.



По данным телеканала РЕН ТВ, на лестничной клетке мужчина подорвал страйкбольную гранату, а после забежал в свою квартиру.

Полицейские устанавливают личность мужчины, проводится проверка обстоятельств инцидента.

Раннее РБК писал о взрыве газового баллона в подземном переходе Челябинска. В результате пострадал один человек. «Происходило горение вещей на площади два квадратных метра. Для ликвидации последствий происшествия привлечен 41 человек и 13 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС Челябинской области.