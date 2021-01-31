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Россияне назвали самый деструктивный тип служебных романов

Самыми опасными для результатов работы россияне считают служебные романы между начальником и подчиненным. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами исследования ознакомился РБК.

О том, что романтические отношения между руководителями и подчиненными негативно влияют на результаты компании, заявили 65% менеджеров по персоналу, в то время как любовные интриги между сотрудниками одного уровня не одобряет 51% работодателей.

Не видят ничего страшного в служебных романах среди своих подчиненных 24% работодателей. Однако если речь идет о связи руководитель — подчиненный, то доля толерантных работодателей снижается до 13%.

Опрошенные сотрудники также видят больше опасности для работы в интимных отношениях «по вертикали». 54% опрошенных сотрудников негативно оценили воздействие таких отношений на результаты труда. Если же речь идет об отношениях между коллегами, то уровень неодобрения снижается до 45%.

Причем чаще против служебных романов выступают женщины — 50 против 42% у мужчин, — а также респонденты, у которых не было романтических отношений в рабочем коллективе. Таких среди опрошенных оказалось 49%.

По мнению 22% россиян, служебные романы между коллегами никак не влияют на работу. Более популярна такая позиция среди тех, у кого в прошлом был подобный опыт — 39% не увидели в служебных романах ничего страшного.

В опросе участвовала 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. экономически активных россиян, имеющих опыт работы, из всех округов страны. Исследование проходило 20–25 января 2021 года.

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Сервис по поиску работы оценил процент работающих на удаленке россиян
Общество
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

В декабре 2020 года эксперты выяснили, какие привычки их коллег раздражают россиян больше всего. Однако у офисных и удаленных сотрудников нелюбимые привычки коллег оказались разными.

Работающих в офисе в их коллегах больше всего раздражает вредная привычка выходить на перекур (9%). При этом женщин это нервирует меньше, чем мужчин (6 против 12%). Второе место с 7% делят варианты «сплетни, пустые разговоры», а также «бескультурье, хамство». Эти ответы чаще выбирали женщины. Кроме того, участники опроса отметили опоздания, медлительность и некомпетентность коллег. Такие варианты набрали по 4%.

Лицемерие и интриги, безответственность, а также перекладывание работы на других набрали по 2%. Зато 18% офисных работников, по крайней мере по их утверждению, совсем не раздражаются от коллег.

У работающих на удаленке поводов для раздражения меньше: 38% респондентов не нашли в своих коллегах поводов для раздражения. Первое место антирейтинга среди удаленщиков с 7% занял пункт о долгих ответах на рабочие сообщения. От этого чаще раздражаются женщины (11%), чем мужчины (4%). Родственная проблема — недоступность для связи — нервирует 3% мужчин и 3% женщин.

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