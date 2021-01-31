Россияне назвали самый деструктивный тип служебных романов

Самыми опасными для результатов работы россияне считают служебные романы между начальником и подчиненным. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами исследования ознакомился РБК.

О том, что романтические отношения между руководителями и подчиненными негативно влияют на результаты компании, заявили 65% менеджеров по персоналу, в то время как любовные интриги между сотрудниками одного уровня не одобряет 51% работодателей.

Не видят ничего страшного в служебных романах среди своих подчиненных 24% работодателей. Однако если речь идет о связи руководитель — подчиненный, то доля толерантных работодателей снижается до 13%.

Опрошенные сотрудники также видят больше опасности для работы в интимных отношениях «по вертикали». 54% опрошенных сотрудников негативно оценили воздействие таких отношений на результаты труда. Если же речь идет об отношениях между коллегами, то уровень неодобрения снижается до 45%.

Причем чаще против служебных романов выступают женщины — 50 против 42% у мужчин, — а также респонденты, у которых не было романтических отношений в рабочем коллективе. Таких среди опрошенных оказалось 49%.