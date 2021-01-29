Путин назвал непростой ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке

Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в формате видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Безопасность в дальневосточном регионе находится под угрозой. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах», — сказал он.

Ранее правительство утвердило программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Среди основных целей — «ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей». Программа будет реализована в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. В частности, экономика и качество жизни в регионе в ближайшие четыре года должны вырасти быстрее, чем в среднем по стране.