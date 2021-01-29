Экс-полицейских осудили из-за обварившегося кипятком в отделении мужчины

Фото: Следственный комитет РФ

Московский районный суд Калининграда приговорил двух экс-полицейских к двум годам лишения свободы из-за гибели 36-летнего Ивана Вшивкова в 2019 году, который сломал трубу с кипятком и умер от ожогов. О приговоре РБК сообщила пресс-служба Московского районного суда Калининграда.

«Николая Плебуха и Александра Иванова признали виновными по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность), — отмечается в сообщении.

Плебухову дали два года и шесть месяцев, Иванова осудили на два года, они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Оба также на два года лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти. У обоих подсудимых есть смягчающие обстоятельства — малолетние дети на иждивении. Кроме того, Иванов явился с повинной и частично признал вину.

Адвокат потерпевшей стороны Владислав Филатьев пояснил РБК, что суд переквалифицировал обвинение на халатность со статьи о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).