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Экс-полицейских осудили из-за обварившегося кипятком в отделении мужчины

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Московский районный суд Калининграда приговорил двух экс-полицейских к двум годам лишения свободы из-за гибели 36-летнего Ивана Вшивкова в 2019 году, который сломал трубу с кипятком и умер от ожогов. О приговоре РБК сообщила пресс-служба Московского районного суда Калининграда.

«Николая Плебуха и Александра Иванова признали виновными по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность), — отмечается в сообщении.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Плебухову дали два года и шесть месяцев, Иванова осудили на два года, они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Оба также на два года лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти. У обоих подсудимых есть смягчающие обстоятельства — малолетние дети на иждивении. Кроме того, Иванов явился с повинной и частично признал вину.

Адвокат потерпевшей стороны Владислав Филатьев пояснил РБК, что суд переквалифицировал обвинение на халатность со статьи о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

Вшивкова задержали осенью 201-го по ч. 1 ст 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его доставили в ОМВД по Московскому району Калининграда. Следствие сообщало, что мужчины был пьян и вел себя агрессивно, в своей камере он сначала сломал камеру видеонаблюдения, а затем повредил батарею отопления. Дежурные полицейские вызвали скорую, в больнице Вшивков умер.

По данным «Зоны права», Вшивков получил термические ожоги 95% поверхности тела. Мать погибшего требовала переквалифицировать обвинение на «Убийство» и привлечь других сотрудников, бывших в отделении. Следствие указало, что Плебух и Иванов знали, что Вшивков сломал в камере батарею, из которой лился кипяток, но игнорировали его крики о помощи и продержали в камере около получаса. Полицейских уволили из органов по результатам доследственной проверки за то, что они «не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением» Вшивкова. Кроме того, еще семь сотрудников полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности и предупредили о неполном соответствии занимаемым должностям.

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