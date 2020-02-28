В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.

По данным следствия, 19 октября прошлого года в ОМВД по Московскому району Калининграда доставили 36-летнего жителя города, задержанного за мелкое хулиганство (ч. 1 ст 20.1 КоАП). Его поместили в камеру, где была повреждена система отопления, из-за чего в помещение поступала горячая вода из трубы. В результате на следующий день задержанный был госпитализирован, однако скончался от полученных ожогов несмотря на медицинскую помощь.

Следствие полагает, что старший лейтенант, который был начальником смены дежурной части, знал о повреждении системы отопления в камере, однако продолжил держать там задержанного на протяжении примерно получаса. Его подозревают в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Сейчас подозреваемый задержан. Его допросили, однако он отказался от дачи показаний. Следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Как сообщили РБК в правозащитном проекте «Зона права» со ссылкой на представителя матери погибшего, адвоката Владислава Филатьева, речь идет о старшем лейтенанте Николае Плебухе. По данным «Зоны права», из-за прорванной в камере батареи задержанный Иван Вшивков получил термические ожоги 95% поверхности тела. По этому поводу СК также расследует дело о смертельной халатности (ч. 2 ст. 293 УК), в котором пока нет фигурантов, сообщил адвокат.