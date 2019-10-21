СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов

В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, калининградца доставили в полицию 19 октября и поместили в камеру содержания за административное правонарушение.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения, установленную в помещении, а также повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог», — говорится в сообщении. Задержанного отвезли в больницу, где, несмотря на медпомощь, он скончался.

СК проводит доследственную проверку. В сообщении ведомства отмечается, что следователи пока не подтвердили информацию о том, что мужчину приковывали к батарее наручниками.

В пресс-службе МВД подтвердили РБК информацию об инциденте. По версии полиции, в отдел мужчину доставили за правонарушение по статье о мелком хулиганстве. «Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги. Сотрудниками полиции была незамедлительно оказана первая помощь пострадавшему и вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая его госпитализировала. Мужчина скончался в больнице», — сообщили в МВД.

Ведомство проводит служебную проверку.

Ранее сегодня стало известно о смерти 32-летней задержанной в отделе полиции в Петербурге. По информации «Фонтанки.ру», ей стало плохо в камере, после чего ей пытались оказать помощь. Однако задержанная скончалась до приезда врачей. Женщину задержали по подозрению в карманной краже.

