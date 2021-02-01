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В Подмосковье появилась возможность ездить по карте «Тройка»

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Карта «Тройка» теперь работает на всех маршрутах наземного транспорта Московской области и позволяет оплатить поездки в общественном транспорте столицы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Теперь карта «Тройка» работает на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу «Кошелек», — написал мэр. Он добавил, что позднее картой можно будет оплачивать проезд на пригородных зональных маршрутах.

28 января о возможности работы «Тройки» на подмосковном транспорте говорила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Ранее для оплаты подмосковного транспорта пассажиры использовали отдельную карту «Стрелка», которая не работала на столичных маршрутах.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В сентябре планируется создать единый проездной, который объединит функционал «Тройки» и «Стрелки». Новая транспортная карта позволит по единым тарифам оплачивать поездки за пределами зоны МЦД. В 2016 году уже была выпущена объединенная карта «Стрелка» и «Тройка», но на ней были две разных системы оплаты с раздельными счетами.

В 2019 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывал, что региональные карты «Тройка» и «Стрелка» в скором времени будут не нужны. Эти проездные уйдут в прошлое как рудимент, их заменят кредитная карта и телефон, которые будут выполнять все необходимые функции, объяснил Воробьев.

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Единый проездной — совместный проект властей Подмосковья, мэрии Москвы и Сбербанка. Как отметил губернатор Подмосковья, цель проекта — создание более удобной универсальной карты для поездок между городами и объединение тарифов.

Со 2 ноября 2020 года «Тройка» заработала на маршрутах Тулы и Тульской области. В январе о планах интегрировать столичный проездной сообщили в правительстве Нижегородской области.

В августе прошлого года сообщалось о планах создать универсальный проездной для Москвы и Санкт-Петербурга. С июня 2017 года доступна для покупки карта «Тройка-Подорожник», но она не является единым проездным, а представляет из себя две карты на одном носителе.

Московская область транспорт «Тройка» «Стрелка»
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