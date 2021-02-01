В Подмосковье появилась возможность ездить по карте «Тройка»

Фото: АГН «Москва»

Карта «Тройка» теперь работает на всех маршрутах наземного транспорта Московской области и позволяет оплатить поездки в общественном транспорте столицы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Теперь карта «Тройка» работает на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу «Кошелек», — написал мэр. Он добавил, что позднее картой можно будет оплачивать проезд на пригородных зональных маршрутах.

28 января о возможности работы «Тройки» на подмосковном транспорте говорила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Ранее для оплаты подмосковного транспорта пассажиры использовали отдельную карту «Стрелка», которая не работала на столичных маршрутах.