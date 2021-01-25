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В Китае при взрыве на газопроводе погибли три человека

Фото: Tpg / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Tpg / Keystone Press Agency / Global Look Press

В китайском городе Далянь (провинция Ляонин) произошел взрыв газовой трубы, в результате которого погибли три человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает издание «Пэнпай синьвэнь» со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел рано утром около одного из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу. В настоящее время пожар на месте взрыва ликвидирован. Всех пострадавших доставили в больницу, степень тяжести их травм не уточняется. Как сообщает CGTV, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка из трубопровода.

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