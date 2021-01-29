Институт Минпросвещения закупит квесты и подкасты для школьников

Тендер объявлен на 800 млн руб., в закупке перечислены анимационные видеоролики, контент в виде динамической 3D-графики, интерактивные карты, подкасты

Фото: Елена Афонина / ТАСС

На сайте госзакупок объявили тендер на приобретение цифрового контента для школьников, в том числе видеолекций, подкастов и квестов, обратил внимание «Коммерсантъ».

Заявленная стоимость тендера — 800 млн руб., его объявил Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Минпросвещения.

ФИЦТО будет закупать контент для школьников 1–11-х классов. В техническом задании, кроме квестов, подкастов и видеолекций, также указаны интерактивные справочники, хрестоматии, тесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, игры-симуляторы на градостроительную, биологическую, космическую и военную тематики, аудиокниги, интерактивные карты, анимационные видеоролики, контент в виде динамической 3D-графики.

И.о. директора ФИЦТО Людмила Бокова пояснила газете, что закупаемый контент предназначается в том числе для госпроекта «Российская электронная школа» (РЭШ).