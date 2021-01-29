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Общество ,  
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Институт Минпросвещения закупит квесты и подкасты для школьников

Тендер объявлен на 800 млн руб., в закупке перечислены анимационные видеоролики, контент в виде динамической 3D-графики, интерактивные карты, подкасты
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

На сайте госзакупок объявили тендер на приобретение цифрового контента для школьников, в том числе видеолекций, подкастов и квестов, обратил внимание «Коммерсантъ».

Заявленная стоимость тендера — 800 млн руб., его объявил Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Минпросвещения.

ФИЦТО будет закупать контент для школьников 1–11-х классов. В техническом задании, кроме квестов, подкастов и видеолекций, также указаны интерактивные справочники, хрестоматии, тесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, игры-симуляторы на градостроительную, биологическую, космическую и военную тематики, аудиокниги, интерактивные карты, анимационные видеоролики, контент в виде динамической 3D-графики.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

И.о. директора ФИЦТО Людмила Бокова пояснила газете, что закупаемый контент предназначается в том числе для госпроекта «Российская электронная школа» (РЭШ).

По ее словам, сейчас на платформе РЭШ в основном представлены видеолекции и тесты. «Это дает мало возможностей для творчества самого учителя, который теперь сможет опираться на выверенный, соответствующий стандартам и программам цифровой материал», — рассказала она.

«Российская электронная школа» — образовательный проект, на котором представлены видеоуроки по школьной программе для всех классов. В случае пропуска урока школьник может восполнить пробел на платформе.

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Издатель учебников, группа «Просвещение» сообщила газете, что рассматривает возможность принять участие в тендере. Там сообщили, что рассматривают цифровой образовательный контент как дополнение к классическим форматам, и отметили перспективность этого сегмента.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Сооснователь компании в области онлайн-образования «Нетология-групп» Максим Спиридонов сообщил изданию, что, по его мнению, тендер выглядит «бессмысленной тратой денег». Он подчеркнул, что в интернете можно найти большое количество разнообразного по качеству образовательного контента.

Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, в свою очередь, предположил, что участники рынка онлайн-образования, ориентированные на коммерческий сегмент, вряд ли заинтересуются тендером, так как предпочитают работать по подписке, а не передавать единовременно права на контент.

Автор
Мария Лисицына
Минпросвещения госзакупки цифровизация школы
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