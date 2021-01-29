Институт Минпросвещения закупит квесты и подкасты для школьников
На сайте госзакупок объявили тендер на приобретение цифрового контента для школьников, в том числе видеолекций, подкастов и квестов, обратил внимание «Коммерсантъ».
Заявленная стоимость тендера — 800 млн руб., его объявил Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Минпросвещения.
ФИЦТО будет закупать контент для школьников 1–11-х классов. В техническом задании, кроме квестов, подкастов и видеолекций, также указаны интерактивные справочники, хрестоматии, тесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, игры-симуляторы на градостроительную, биологическую, космическую и военную тематики, аудиокниги, интерактивные карты, анимационные видеоролики, контент в виде динамической 3D-графики.
И.о. директора ФИЦТО Людмила Бокова пояснила газете, что закупаемый контент предназначается в том числе для госпроекта «Российская электронная школа» (РЭШ).