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Великобритания из-за COVID закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Великобритания запретила въезд в страну из ОАЭ, Бурунди и Руанды. Сообщение об этом размещено на сайте министерства транспорта страны.

Меры были введены, чтобы предотвратить распространения нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в ЮАР, уточняют в министерстве.

Запрет не касается подданных Соединенного королевства и иностранцев с правом на проживание в стране, но и они в случае пребывания в указанных странах обязаны самоизолироваться на 10 дней, причем даже отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать этого режима.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в своем Twitter добавил, что при отсутствии негативного теста и специальной формы приезжего на въезде пассажирам нужно будет заплатить штраф в £500.

По данным британской исследовательской организации OAG Aviation Worldwide Ltd, которая специализируется на обработке данных об авиаперелетах, маршрут  Дубай — Лондон стал самым загруженным международным маршрутом в январе 2021 года.

19 декабря 2020 года новый штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР. Он устойчив к антителам и представляет риск повторного заражения.

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Также в декабре 2020 года в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса, который характеризуется большей заразностью. С 21 декабря 2020 года большинство стран Европы запретили полеты из Великобритании, а некоторые, например, Франция, полностью закрыли с ней сообщение.

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Источник: JHU
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