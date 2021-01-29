Великобритания из-за COVID закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут
Великобритания запретила въезд в страну из ОАЭ, Бурунди и Руанды. Сообщение об этом размещено на сайте министерства транспорта страны.
Меры были введены, чтобы предотвратить распространения нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в ЮАР, уточняют в министерстве.
Запрет не касается подданных Соединенного королевства и иностранцев с правом на проживание в стране, но и они в случае пребывания в указанных странах обязаны самоизолироваться на 10 дней, причем даже отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать этого режима.
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в своем Twitter добавил, что при отсутствии негативного теста и специальной формы приезжего на въезде пассажирам нужно будет заплатить штраф в £500.