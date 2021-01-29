Великобритания из-за COVID закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут

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Великобритания запретила въезд в страну из ОАЭ, Бурунди и Руанды. Сообщение об этом размещено на сайте министерства транспорта страны.

Меры были введены, чтобы предотвратить распространения нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в ЮАР, уточняют в министерстве.

Запрет не касается подданных Соединенного королевства и иностранцев с правом на проживание в стране, но и они в случае пребывания в указанных странах обязаны самоизолироваться на 10 дней, причем даже отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать этого режима.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в своем Twitter добавил, что при отсутствии негативного теста и специальной формы приезжего на въезде пассажирам нужно будет заплатить штраф в £500.